Kārina Pētersone: Katra paaudze dzīvo ar citu pasaules redzējumu

Vēl pēc laika pienāca izšķirošs brīdis, kad grāmata jau faktiski bija tipogrāfijā, un mēs sapratām, ka ar visu KKF atbalstu un vairākiem individuāliem ziedotājiem mums pietrūkst līdzekļu. Es tajā rītā biju lauzusi roku, tomēr piespiedu tās telefona pogas un piezvanīju Valērijam Belokoņam, Baltic International Bank galvenajam akcionāram. Es zināju, ka viņš ir smalks cilvēks, ka viņš ir atbalstījis brīnišķīgus grāmatniecības projektus, un viņš sapratīs, cik šī grāmata ir būtiska Latvijai, ka mums patiešām to vajag. Tajā pašā dienā viņš atrada laiku, mums bija lieliska saruna, un viņš noticēja šim projektam. Tās pašas dienas beigās mēs saņēmām solījumu, ka viņš finansiāli atbalstīs šo projektu. Tas bija tik aizkustinoši, ka mēs no prieka raudājām, un, faktiski pateicoties tam, mēs arī tikām līdz gatavai grāmatai.

Vilis Inde un mēs kopīgi paveicām tehnisko darbu, lai šī grāmata būtu pieejama arī elektroniskā versijā vietnē Amazon un LNB Atbalsta biedrības mājas lapā www.gaisma.lv. Prieks par to, ka ik pa brīdim mums atraksta kāds cilvēks ar latviešu izcelsmi no ārvalstīm, kurš nelasa latviski un kurš ir ieinteresējies par šo darbu. Bieži cilvēki vispirms ir iepazinušies ar elektronisko versiju, un tad mēs ar lielu prieku viņiem aizsūtām arī drukāto versiju uz Ameriku, Angliju vai Austrāliju. Amazon vietnē grāmatu var nopirkt kindle formātā.

- Lugu “Zelta zirgs”, protams, var lasīt latviešu valodā, bet triloģijas abas aprakstošās daļas – “Climbing the Mountain” un “The Castle of Light” – nē, tās latviski nav pieejamas. Redziet, tās abas ir rakstītas adresātam anglosakšu valstīs. Adresāts šoreiz ir būtisks. Šī grāmata kā darbs par Latviju ir būtiska tieši tāpēc, ka ir rakstīta angļu valodā un tieši lasītājam, kuram angļu valoda ir dzimtā un kuram vēsture jāskaidro no viņa redzesleņķa. Taču arī latviski nereti pietrūkst kvalitatīvas izziņu literatūras, kur mūsu nesenā vēsture būtu izklāstīta tik saprotami, koncentrēti un kontekstā ar pasaules un Eiropas notikumiem. Pašlaik esam sajutuši, ka pietrūkst skaidrojuma par Gaismaspils simbolisko nozīmi un funkcionalitāti pašiem un tūristiem, un Bibliotēkas 100. jubilejai gatavojam jaunu, atsevišķu izdevumu par LNB latviešu un angļu valodā.