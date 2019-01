Sods par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu vai lietošanu varēs sasniegt 10 000 eiro

Zemkopības ministrija (ZM) norāda, ka nereģistrēts augu aizsardzības līdzeklis bez atbilstoša marķējuma, kā arī tā neskaidrie lietošanas nosacījumi un neskaidrās darba drošības un veselības aizsardzības prasības var apdraudēt personu veselību un dzīvību, kā arī rada negatīvas sekas ekonomikā, jo šādus pārkāpumus parasti izdara izplatītāji, kas nav saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) licenci augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai. Turpmāk par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu tirgū fiziskām personām piemēros naudas sodu no 30 līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 350 līdz 10 000 eiro. Savukārt par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu - no 70 līdz 2000 eiro fiziskām personām, bet juridiskām personām - no 350 līdz 10 000 eiro naudas sodu.

Tāpat plānots palielināt diapazonu, kādā iespējams noteikt administratīvo sodu par pārkāpumiem augu aizsardzības jomā kopumā. Turpmāk būs arī iespēja izteikt brīdinājumu, kas šāda veida pārkāpumiem iepriekš netika paredzēts.

Kā jauns pārkāpuma veids ir noteikta arī nereģistrēšanās fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, jo tas var būtiski kaitēt Latvijas tautsaimniecībai, radot risku izplatīt ar šiem augiem pārnēsājamus Latvijas videi bīstamus organismus. Par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu, nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 15 eiro līdz 750 eiro, bet juridiskajām personām - no 300 līdz 3000 eiro.

Par atsevišķu pārkāpuma veidu plāno noteikt arī pārkāpumus koksnes iepakojamā materiāla apritē. Par koksnes iepakojamā materiāla marķējuma lietošanai paredzēto nosacījumu pārkāpšanu piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 400 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 400 eiro līdz 7000 eiro. ZM norāda, ka šādi pārkāpumi ir būtiski, jo koksnes iepakojamo materiālu plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā un šādā veidā var tikt izplatīti kaitīgie organismi, kas var nodarīt ekonomiskus zaudējumus gadījumā, kad tiek ierobežots augu un augu produktu eksports no Latvijas uz trešajām valstīm.

Tāpat plānots palielināt soda apmēru juridiskajām personām par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai etiķeti vai bez tās, par ko piemēros brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskajām personām no 15 līdz simt 700 eiro liels sods, bet juridiskajām personām - no 300 līdz 7000 eiro naudas sods. Tā kā praksē šādos gadījumos neatbilstošā produkcija jau ir izplatīta līdz pārkāpuma konstatēšanai, palielinās kaitīgo organismu izplatības risks. Piemēram, 2015.gadā ar šādiem augiem, kam nebija pievienota augu pase, juridiskā persona jau bija izplatījusi lielu daļu no visas augu partijas vēl pirms pārkāpumu konstatēja. Kā jaunu pārkāpuma veidu plānots noteikt arī augu pasu izgatavošanu bez VAAD atļaujas. Par augu pasu sagatavošanu bez atļaujas saņemšanas piemēro brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 350 eiro līdz 7000 eiro.

Paredzēts noteikt jaunu administratīvās atbildības veidu par neziņošanu, ja parādījies kāds augu karantīnas organisms, cits nepazīstams organisms vai to simptomi. ZM norāda, ka jauna kaitīgā organisma tālāku izplatīšanos bieži vien ir iespējams novērst tikai tad, ja to iznīcina jau pašā sākumā, tāpēc ir ļoti būtiski, lai personas šādos gadījumos nekavējoties informētu dienestu. Par šādiem pārkāpumiem piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 350 eiro līdz 3000 eiro.

Tāpat iecerēts noteikt arī jaunu administratīvās atbildības veidu par invadētās platības nereģistrēšanu. Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neīstenošanu vai par invadētās platības nereģistrēšanu kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu datubāzē piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 300 līdz 3000 eiro.