Olu čaumalas: veselībai, mājai un dārzam

Katram no mums ir kāds mīļākais olu pagatavošanas veids. Cilvēki gatavi olas ēst gan vārītas, gan ceptas, gan jēlas. Taču neatkarīgi no tā, kā olas izmantojam, no tām vienmēr kaut kas paliek pāri – čaumalas. Turklāt izrādās, ka arī tām var būt vairāki izmantojumi. Tāpēc tā vietā, lai čaumalas izmestu, AS “Balticovo” - olu ražošanas eksperts - iesaka izmēģināt kādu no šīm idejām.