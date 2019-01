Rīgas "Dinamo" ļoti nervozā mačā pēcspēles metienos uzvar Minskas "Dinamo"

Otro periodu Latvijas komanda uzsāka ar varenu ofensīvu un pirmajās piecās minūtēs tikpat kā neļāva pretiniekiem tikt ārā no savas aizsardzības zonas. Tiesa, vārtu guvums izpalika, turklāt palika neizmantots arī vairākums, taču neizšķirtu 29.minūtē beidzot panāca Makmilans, kurš veica individuālu reidu no viduszonas. Dažas minūtes pēc vārtu guvumu noraidījumu saņēma Rīgas "Dinamo" aizsargs Nerijus Ališausks, tomēr mazākumu mājinieki izturēja.

Lai arī noslēdzošais - trešais - periods sākās ar Minskas "Dinamo" komandas pārsvaru, pēc tam laukumā bija aktīva un līdzvērtīga cīņa. Metienus gan vairāk veica viesi no Baltkrievijas, tomēr droši vārtos spēlēja Gudļevskis, turklāt 50.minūtē Latvijas klubs pirmo reizi šajā mačā izvirzījās vadībā - no apmales uz laukuma vidu ripu piespēlēja Miķelis Rēdlihs, bet Dārziņš ar pirmo pieskārienu to raidīja vārtos.