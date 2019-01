"Ja mani nebūtu uzrunājuši, diezin vai ar elkoņiem būtu lauzies iekšā"

Nē! (Smejas.) Tā bija viena no pēdējām manām intervijām analītiķa kapacitātē. Es to teicu ne par sevi, bet domāju, ka daudz no tā es varētu attiecināt uz sevi. Tā ir izšķiršanās, protams. Cilvēki uz mani skatīsies savādāk, un ar to es rēķinos. Es ceru, ka tie cilvēki, kas man līdz šim ir devuši roku, man to turpinās dot arī turpmāk, bet skatīsies viņi uz mani citādi. Es ar to arī rēķinos. Tāpēc, ka tā nav tāda lieta kā, piemēram, nomainīt kādu darbības jomu. Piemēram, kad tiesnesis kļūst par advokātu vai kad dziedātājs kļūst par aktieri vai aktieris par dziedātāju. Skaidrs, ka tajā mirklī, kad esi akadēmiskajā un tikai akadēmiskajā telpā, pret tevis sacīto izturas citādi. Tev piedod krietni vairāk.