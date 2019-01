BMW atskatās uz 2018.gadā saņemtajiem apbalvojumiem

“Atbalsts Latvijas ziemas sporta veidiem ir viena no BMW grupas ikgadējām tradīcijām. Esam pārliecināti, ka dinamika un uzvaras kāre raksturo gan BMW spēkratus, gan arī mūsu sportistus. BMW X3 viennozīmīgi ir viens no līderiem premium SUV kategorijā visā pasaulē, savukārt pilsētas džungļu pavēlnieks X2 braucienam piešķirs neatkārtojamu sportisku garu. Novēlu komandām gūt jaunus rekordus, sasniegumus, īstenot veiksmīgas saspēles un panākumiem bagātu ziemu. Lai atzītākie spēkrati vairo cīņas sparu!” tā “Inchcape Motors Latvia” BMW grupas valdes loceklis Ivars Norvelis.

Britu žurnāls “Auto Express” ikgadējā konkursā “New Car Awards 2018” kategorijā “Mid-size Premium SUV of the Year” par labāko ir atzinis BMW X3. Arī Vācijas populārais padomdevējs “Auto Bild Allrad” ir novērtējis sportisko BMW X3, ierindojot to topa augšgalā starp citiem apvidus auto.

Viens no vērienīgākajiem BMW X5 sasniegumiem bija tituls “World’s Best Cars” luksus klases SUV kategorijā. Savukārt BMW i8 modelis jau ceturto gadu pēc kārtas ieguva “International Engine of the Year”. Panākumus guva arī sporta auto etalons BMW M5, gūstot uzvaru “Auto Bild” kategorijā “Sports Car of the Year”.