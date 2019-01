Uz lielā ekrāna: Grauda filma par mākslinieku Miķeli Fišeru

Miķelis Fišers ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes māksliniekiem, Purvīša balvas laureāts. Filma sākas ar to, ka mākslinieks dodas uz Latīņameriku, lai smeltos iedvesmu radošam darbam, un pazūd. Viņam pa pēdām seko režisors Mārtiņš Grauds, lai atrastu draugu un filmā notvertu trauslo mākslas darba radīšanas brīdi. Filmēšanas grupa Miķeli meklējusi Peru, Meksikā, Bolīvijā, Somijā, Itālijā un Latvijā. Filma skatītājiem piedāvā ceļojumu mākslinieka pasaulē un elpu aizraujošā, noslēpumainā ainavā, kurā mitinās būtnes ne no šīs pasaules.