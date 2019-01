“The Neighbourhood” iesildīs “Health” un Yeek

"Health" - noise rock grupa no Losandželosas. Pirms sava pirmā albuma izdošanas 2007. gadā grupa bija lokāli pazīstama ar saviem spēcīgajiem koncertšoviem, kuros iespaidīgas etno bungu brāzmas un sarežģīts ģitāru troksnis mijās ar minorīgu vokālu. Kompozīcija "Dienu Slow" no grupas otrā albuma kļuva par hitu un joprojām ir viena no mūziķu vizītkartēm. 2012. gadā grupa piedalījās spēles "Max Payne 3" skaņu celiņa radīšanā un iekaroja geimeru paaudzes atzinību. 1. februārī iznāks ceturtais "Health" albums.