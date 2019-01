Prožektoru gaismā - Latvijas Radio bigbends

Šogad bigbends saviem klausītājiem piedāvās līdz šim nebijušu iespēju - kļūt par daļu no radošā procesa, klātesot koncertos, kuri būs mēģinājums iziet ārpus ierastās bigbenda instrumentācijas, kur bigbenda mūziķi izpaužas ne tikai caur savu pamatinstrumentu vai aranžējumu, bet cenšas ieviest novitātes, kā arī parādīt savam klausītājam to, kas šobrīd ir aktuāls džeza mūzikas žanrā pasaules skatījumā.

Kā pirmo, jau 8. martā, varēs dzirdēt koncertu "No The Beatles līdz Ed Sheeran". Programma ietver populāro dziesmu kaverversijas (Eltons Džons, The Beatles, Maikls Džeksons, Prinss, Džastins Timberleiks u.c.) bigbenda sastāvam un šajā koncertā Latvijas Radio bigbenda mūziķi izpaudīsies gan kā solisti, gan kā aranžētāji, piedāvājot savu skatījumu par populāro mūziku, kas mūs ikdienā pavada ik uz soļa.