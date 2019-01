"Krievu lelle" - viss, ko mēs zinām par jauno "Netflix" seriālu

Viens no interesantākajiem gaidāmajiem video straumēšanas servisa "Netflix" seriāliem varētu būt "Krievu lelle" jeb "Matrjoška" ("Russian Doll"), kurā galveno lomu atveido sieviešu cietuma drāmas "Orange Is The New Black" zvaigzne Nataša Lione (Natasha Lyonne).