Festivāla “Saxophonia” īpašais viesis - saksofonists Pjērs Bertrāns

16. februārī Lielajā ģildē daudzkrāsainu un enerģiska optimisma piesātinātu vakaru festivāla “Saxophonia” klasītājiem sola viens no vadošajiem Austrijas džeza skatuves lielmeistariem, saksofonists Kristians Maurers, Sinfonietta Rīga, Rīgas Saksofonu kvartets un diriģents Guntis Kuzma. Koncerta programmā Džona Adamsa amerikāņu lielpilsētu dinamiskie ritmi un Edija Sotera svinga klasika, Pētera Butāna vitālā un dzīvespriecīgā mūzika, kā arī allaž neprognozējamā un atraktīvā Platona Buravicka jaundarbs.

21. februārī Spīķeru koncertzālē koncertprogrammā “Džezā tikai saksofoni!” spēlēs saksofonu kvartets “Atomos”. Koncertā skanēs bībopa lielmeistara Dizija Gilespija un Čārlza Mingusa mūzikas aranžējumi, fragmenti no Džordža Gēršvina pasaulslavenās operas “Porgijs un Besa”. Interesantas ritma saspēles raksturo leģendārā britu saksofonu kvarteta The Itchy Fingers dibinātāja Maika Movera un Deiva Brubeka kompozīcijas, savukārt jaunākās džeza tendences atklājas amerikāņu komponistes Rebekas Molionas kompozīcijā Second Wind, kā arī jaundarbos, kuru autori ir Latvijā labi pazīstami jaunās paaudzes džeza mūziķi.