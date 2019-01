"ISSP Galerijā" Venēcijas arhitektūras biennāles Latvijas paviljonam veltīta izstāde

Izstāžu zālē "ISSP Galerija" no 1. februāra līdz 27. martam būs aplūkojama aizvadītā gada Venēcijas arhitektūras biennāles Latvijas paviljonam "Together and Apart" ("Kopā un atsevišķi") veltīta izstāde, informē izstādes kuratore, arhitekte Evelīna Ozola.