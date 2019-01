Brīvdienu horoskops: kas tevi gaida un no kā jāuzmanās

AUNS Nedēļas nogali labprāt iesāksi ar kāda izklaides pasākuma apmeklēšanu. Nav izslēgts, to darīsi draugu kompānijā. Šobrīd piedzīvotais ļaus smelties bezrūpīgas, jautras emocijas.

DVĪŅI Piemērots brīdis, lai dotos nelielā izbraukumā, tā sakot, izvēdināt galvu no ikdienas uztraukumiem. Ja tomēr nolem dienu pavadīt mājās, nebūtu slikti nedaudz uzkopt mājokli.

LAUVA Interesants un satraucošs brīdis no attiecību viedokļa, jo īpaši to var izjust tās Lauvas, kuras nesen iepazinušās. Dienas pirmajā pusē nevajadzētu veikt lielākus pirkumus. Šodien atturies no alkohola.