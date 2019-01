No sendienu vienkāršības līdz padomju modernismam: Latvijas dizaina mantojums

Runājot par latviešu tradicionālo mājokli, pirmais, kas nāk prātā, ir lauku sētas un to iekārtojums, kurš ir apskatāms Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Šīs ir nelielas koka mājiņas ar pāris telpām un samērā vienkāršām mēbelēm. Koka mājās interjers neizcēlās ar īpašām detaļām – pārsvarā to veidoja darbarīki un mēbeles, kuras izgatavoja turpat, sētā, no vietējiem materiāliem vai arī nepieciešamības gadījumos pasūtīja vietējiem amatniekiem. Visas mēbeles un interjera priekšmeti latvju sētās bija roku darbs, un to izgatavošanā izmantoja tikai dabīgus materiālus – koku, linu, mālu, bet retāk – dzelzi un stiklu. Līdzīga situācija bija manāma arī pilsētu namos, kur pārsvarā interjerā izmantoja pašdarinātas mēbeles, līdzīgi kā lauku sētās.