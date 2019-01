Lauksaimnieki: Valdībai jāievieš samazinātā PVN likme arī citiem pārtikas produktiem

"Visai pārtikai būtu jāievieš samazinātā PVN likme, jo pārtikas uzņemšanas kapacitāti visiem cilvēkiem ir līdzīga neatkarīgi no tā, vai cilvēks pelna minimālo algu vai viņa ienākumi veido tūkstošus. Atšķirība ir tikai tāda, ka cilvēkam, kas pelna minimālu algu, izdevumi par pārtiku var veidot pat trešdaļu no ienākumiem, kamēr lielākas algas īpašniekam tie var būt vien daži procenti. Samazinot PVN visai pārtikai, pirmie ieguvēji būs minimālās algas saņēmēji, kuru Latvijā ir ļoti daudz," sacīja Bērziņš.

Pēc viņa teiktā, samazinātās PVN likmes ieviešana Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem ir devusi vēlamos rezultātus. Taču samazinātā PVN ieviešanas pretiniekiem būtu jāsaprot, ka dārzeņu cena sastāv no vairākām komponentēm - preces pamata cenas, tirgotāju pakalpojuma vērtības un nodokļu likmes. Ja produkta pamata cena tirgus faktoru dēļ palielinās, tas ietekmē arī gala produktu cenu.

Lauksaimniecības nozares kopējā darījumu vērtība pieaugusi no 495 miljoniem eiro 2017.gada pirmajā pusgadā līdz 562 miljoniem eiro 2018.gada pirmajā pusgadā, kas ir par 13,5% jeb 67 miljoniem eiro vairāk. Tikmēr vidējais atalgojums augļu un dārzeņu ražošanas un tirdzniecības nozarē attiecīgajā periodā pieaudzis par 8,9% - no 617 eiro 2017.gada pirmajā pusgadā līdz 672 eiro pērn pirmajā pusgadā. Savukārt PVN ieņēmumi pieauguši par 12,55 miljoniem eiro jeb 11% no tiem nodokļu maksātājiem, kuri norādījuši ar PVN 5% likmi apliekamos darījumus.