Šis būs jau piektais gads, kad Latvijas Televīzijas (LTV) autoru un izpildītāju konkursā “Supernova” žūrija un sabiedrība izvēlēsies dziesmu, kas pārstāvēs Latviju Eirovīzijā. Ko šajos gados no konkursa esam ieguvuši un kas vēl būtu jāattīsta? Atbild eksperti un industrijas pārstāvji.

“Tirgū, kurā jaunu talantu ienākšana notiek ļoti lēni un reti, šis pasākums noteikti vērtējams ar treknu plus zīmi,”

Vieni no jaunajiem talantiem ir grupa “Sudden Lights”, kas konkursā piedalījās pērn, finālā iekļūstot ar “wild card” palīdzību un rezultātā iegūstot augsto otro vietu. Grupas dalībnieks Andrejs Reinis Zitmanis atklāj, ka uzvara konkursā un nokļūšana Eirovīzijā nekad nav bijis grupas galvenais mērķis – puišus “Supernova” vairāk interesēja kā liela Latvijas mūzikas platforma, kam seko līdzi daudz cilvēku un kas ļautu “Sudden Lights” dziesmām sasniegt klausītājus, kurus paši saviem spēkiem nekad nesasniegtu. “No šāda viedokļa raugoties, konkurss mums izvērtās ļoti veiksmīgs – “Supernova” mūs iesēdināja laika mašīnā vismaz gadu uz priekšu, ievērojami palielinot grupas koncertu apmeklētāju un mūzikas klausītāju skaitu,” priecīgs ir Zitmanis.

Kaspars Ansons ir producents Aminatas sarakstītajai un izpildītajai dziesmai “Love Injected”, kas 2015. gadā Eirovīzijā Latvijai atnesa 6. vietu, un ir līdz šim visveiksmīgāk startējusī “Supernova” dziesma. Jautāts par konkursa pienesumu Latvijas populārajai mūzikai, viņš atzīst, ka “Supernova” ir ļoti veiksmīgi nomainījusi līdz tam pastāvošo nacionālo atlasi. “Manuprāt, tas bija saistīts ar to, ka priekšroka tika dota jaunajiem talantiem, salīdzinot ar iepriekšējo, kur pārsvarā uzvarēja sevi jau pierādījuši mākslinieki. Domāju, ka starp Latvijas jaunajiem izpildītājiem un autoriem agrāk vai vēlāk parādīsies kāds internacionāli konkurētspējīgs mākslinieks, tāpēc ir jādod iespēja!” Ansons nenoliedz, ka izpildītājiem konkurss var būt grūta un pat bīstama spēle, jo uzdāvina izpildītājam atpazīstamību, kas pēc tam ir jānotur, bet reti kuram tas izdodas. Savukārt autoriem un producentiem starptautiski veiksmīga dziesma ir laba vizītkarte. “Tas ir daudz lielāks spēks nekā lokālie panākumi. Eirovīzijas autori ir savā starpā ļoti saistīti, un katru gadu ir dažādas nometnes un tikšanās, lai radītu jaunas kompozīcijas. Ja tas patīk, tad autoriem un producentiem ir darbs visam gadam,” atklāj pieredzējušais producents.

Runājot par “Supernova” uzvarētāja dalību starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, Latvijas delegācijas vadītāja Eirovīzijā Zita Kaminska neslēpj, ka no brīža, kad tiek nosaukts Latvijas nacionālās atlases jeb konkursa uzvarētājs, līdz brīdim, kad starptautiskā konkursa rīkotājiem jāiesniedz precīzs priekšnesuma apraksts, paiet ļoti īss laiks – parasti 2-3 nedēļas. “Man ir vieglāk strādāt ar “Supernova" komandu, jo mums nav jāizdomā ritenis no jauna – lokālā konkursa priekšnesumu varam pārcelt arī uz starptautisko skatuvi. Režisors Juris Matuzelis precīzi nostrādā priekšnesumu - gaismu dizains un video projekcijas ir tuvu pilnībai.” "Supernova" palīdz mūziķiem pierast pie tā, kā uzstāties uz lielākas skatuves, tomēr ar Eirovīzijas skatuvi neko nevar salīdzināt, atzīst Kaminska. “Tās izmēri, auditorija un arī izpildītāja stress ir milzīgs! Ir apsveicami, ka "Supernova" cenšas pietuvināties starptautiskam līmenim un izskatam. Līdz ar to arī mūziķi domā ne tikai par dziesmu, bet gan par priekšnesumu kopumā, lai tas būtu moderns un stilīgs, un tas atvieglo arī tālāko darbu un gatavošanos Eirovīzijas lielajai skatuvei.”