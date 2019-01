Parīzē miris „Šerbūras lietussargu” mūzikas autors Mišels Legrāns

Parīzes konservatoriju viņš absolvēja 1952. gadā un uzreiz pēc tam sāka rakstīti mūziku kino filmām. Kopā ar citiem autoriem filmai „Tomasa Krauna afēra” sacerētā "The Windmills of Your Mind" ieguva „Oskaru” un „Zelta globusu” kā labākā dziesma. Kopumā Mišels Legrāns trīs reizes ieguva Oskara balvu un piecas "Grammy" balvas.