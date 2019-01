Jā, man ir hemoroīdi jeb drosme sev to pateikt skaļi!

Diemžēl izvairīšanās atzīt problēmu to neatrisina. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) statistika liecina, ka no hemoroīdiem cieš 36 procenti ekonomiski attīstīto valstu iedzīvotāju – tā ir vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāju. Negatīva ziņa ir tā, ka hemoroīdu simptomi var slēpt arī nopietnākas slimības. Zarnu jeb kolorektālais vēzis, kas sākotnēji veidojas resnajā vai taisnajā zarnā, ir viena no izplatītākajām vēža formām, ko var sekmīgi ārstēt, laikus to atklājot.