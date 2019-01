Ātrā palīdzība imunitātes stiprināšanai

C vitamīna līmeņa uzturēšanai pietiks, ja dienā apēdīsi divus trīs augļus ar augstu C vitamīna koncentrāciju, taču, ja nepieciešams papildus stimulēt imunitāti, tad šo vitamīnu ieteicams uzņemt uztura bagātinātāja veidā, lietojot 1000–2000 miligramus katru dienu. Nevajadzētu baidīties no C vitamīna uzņemšanas pārlieku lielās devās – C vitamīns ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kas vajadzības gadījumā ātri tiek izvadīts no organisma. Taču jāņem vērā, ka tik intensīva C vitamīna uzņemšana ieteicama ne ilgāk kā divas līdz četras nedēļas, jo tas noslogo nieres un ilgtermiņā var ietekmēt tajās notiekošos vielmaiņas procesus.