1 miljona kukuļa lietā kā savedējs darbojies Valsts policijas darbinieks

Iesākums miljons eiro kukuļa lietai meklējams, kad uzņēmuma "Delfin investment" bankas kontā ieripoja 33 002 633 miljoni. Nauda ienāca "Luminor" bankā it kā saistībā ar kādas naftas kompānijas pārdošanu Krievijā. Vēlāk to pārskaitīja uz Reģionālo Investīciju banku. Bija pazīmes, ka nauda nav tīra un par to ieinteresējās Kontroles dienests un Ekonomikas policija. Jūlijā Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sāka izmeklēšanu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot Latvijas kredītiestādes kontu. 33 miljoniem uzlika arestu. Bet oktobrī kāda persona centās policiju uzpirkt, lai tā arestu atceļ.