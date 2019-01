Stoltenbergs: Trampa kritikai par NATO valstu izdevumiem aizsardzībai ir pozitīvi rezultāti

"Prezidents Tramps ir ļoti skaidri pateicis, ka ir uzticīgs NATO. Viņš to skaidri paziņoja tikai pirms dažām dienām un arī NATO samitā jūlijā,” sacīja Stoltenbergs intervijā, kas svētdien tika pārraidīta telekanāla "Fox News" raidījumā "Fox News Sunday".

2014.gadā NATO dalībvalstis vienojās līdz 2024.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta, taču apmēram puse dalībvalstu atpaliek šā mērķa īstenošanā.

Drīz pēc tam, kad "Fox News" pārraidīja interviju ar NATO ģenerālsekretāru, Tramps tviterī ierakstīja: "NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs tikko paziņoja, ka manis dēļ NATO spējusi savākt vairāk naudas no savām dalībvalstīm nekā jebkad agrāk pēc daudziem lejupslīdes gadiem. To sauc par nastas dalīšanu. Arī – [NATO dalībvalstis ir] vienotākas. Demokrātiem un viltus ziņām patīk to attēlot pretēji!"