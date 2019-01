Kinoaktieru ģildes balvu pasniegšanas ceremonijas iespaidīgāko dekoltē un šķēlumu parāde

Labākā aktiera balvu par rokgrupas "Queen" solista Fredija Merkurija atveidošanu filmā "Bohēmista Rapsodija" ("Bohemian Rhapsody") saņēma Rami Maleks, savukārt labākās aktrises balvu saņēma Glenna Klouza par tēlojumu kinolentē "The Wife".

Televīzijas balvās labākā ansambļa godalgu otro gadu pēc kārtas saņēma seriāls "This Is Us", savukārt Džeisons Beitmens par tēlojumu "Netflix" drāmā "Ozark" atzīts par labāko aktieri, bet Sandra Ou par darbu "BBC America" seriālā "Killing Eve" atzīta par labāko aktrisi.