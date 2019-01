Latvijas iedzīvotāji neapzināti ik mēnesi izmet mēslainē vairākus desmitus eiro vērtus produktus

«Zinātnieki ir pārliecināti, ka pat ne trešdaļa, bet vien ceturtā daļa no šīs pārtikas varētu atrisināt bada problēmu visā pasaulē,» saka elastīgā iepakojuma ražotāja, starptautiskās kompānijas “IMMER Group” prezidente Irina Mirošņika.

„Pat ar trešo daļu no visas neizlietotās pārtikas būtu pietiekami, lai atrisinātu bada problēmu visā pasaulē. Ja koncentrējas tikai uz savas ģimenes budžetu, summa, kas tiek izmesta atkritumu tvertnē, vairs nešķiet maza. Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem iedzīvotāji tērē 34% no saviem ienākumiem pārtikas produktiem. 15% no šiem izdevumiem, kas iet zudumā - nav maz.