Indra Saleviča: “Dzīve manās formās ir ar mazāku stresa zīmi nekā slaidām meitenēm”

Kur lai kaut ko gardu uzēd? Jeb citiem sanāk labāk! Šašliki Mangaļos, Kuldīgas @goldingenroom biešu salāti ar sieru, matīsa ielas vistiņkāja, @rita_dzii kūkas Aizkrauklē, pupiņu zupa t/c Alfa @songwash un brokastu bļodas @academiacoffeebar ! Ir vietas,kur tu atgriezies un atgriezies! Mēs šodien uz Jelgavu brokastīs! Un Jūs? Priecāšos, ja komentāros padalīsies ar savu gardo maltīšu vietām! #šausmīgigribasēstkādukripatiņunaftas #brokastis #tastyfood #foodporn #garšīgi #ēstirbauda #bloggerfind #ēstmīļi #latvianblogger #iesaku #mēlivarnorīt #slinkumsgatavot

