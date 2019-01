"Amerikāņi no ASV bēg uz Krieviju... Tas ir, uz Rīgu." Kremļa telekanāla sagrozījumi

Krievijas medijs "The Insider" izpētīja, no kurienes nācis NTV apgalvojums, ka trešā daļa amerikāņu sapņojot aizbraukt no valsts. Kremļa telekanāls bija maldinoši atspoguļojis zinātniska pētījuma rezultātus, kas liecināja, ka nepilna trešdaļa amerikāņu "apsvērtu dzīvi ārzemēs" - šādam formulējumam ir krietni citādāka nozīme nekā tas tika pasniegts NTV sižetā.