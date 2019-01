Mainās pircēju ieradumi lielveikalos; vai tas ietekmē apkārtējo vidi?

"Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Piemēram, no kāda materiāla ir veidoti šie maisiņi, vai un cik daudz tie tiek izmantoti, vai tie pēc tam tiek pārstrādāti. Tas pats arī, runājot par papīra maisiņiem. Ir jāsaprot, no kāda papīra un koka iepakojums veidots, vai tas ir nācis no mežiem, vai arī maisiņš ražots no otrreizējās pārstrādes izejmateriāliem," saka Brizga.