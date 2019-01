Sliktākie braukšanas apstākļi valsts centrālajā daļā un Kurzemē

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļiem, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvardei, pa Kokneses šoseju no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, pa Bauskas un Jelgavas šosejām visa maršruta garumā, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Venspilij, pa Liepājas-Rucavas šoseju, kā arī pa Talsu-Kuldīgas ceļu.