Aicina uz interaktīvu izstādi visai ģimenei “Dzīvās sistēmas”

Izstāde “Dzīvās sistēmas” piedāvās apmeklētājiem interaktīvas aktivitātes, kur varēs ne tikai apskatīt eksponātus par to, kā darbojas dažādi dzīvi organismi, bet varēs arī izpausties – kliegt, lēkāt, braukt ar velosipēdu, noturēt līdzsvaru un pat izmēģināt bruņurupuča bruņas. Vēl izstādes apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, vai eksistē nāras, zombiji un vampīri.

Izstādes ideja ir izglītot ikvienu interesentu par to, kā darbojas dzīvi organismi, ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību, jo mūsdienās jaunākajai paaudzei ir būtiski, lai ir iespēja visu izmēģināt, pieskarties, iejusties kādā tēlā. Izstāde “Dzīvās sistēmas” ir unikāls zinātnes un mūsdienu tehnoloģiju savienojums, kas būs aizraujošs piedzīvojums gan maziem, gan lieliem apmeklētājiem.

Daži no 60 eksponātiem, kas sagaida izstādes “Dzīvās sistēmas” apmeklētājus: “Cik tevī ir ūdens?”, “Lāzera augstuma mērītājs”, “Skelets uz velosipēda”, “Klausāmies ar zobiem”, “Dzīvnieku temperatūra”, “Kliegšanas vieta”, “Garšas zona”, “Ģēnija smadzenes” u.c.

“Visus bērnus interesē, no kā sastāv dzīvie organismi, kā mēs esam veidoti, kas visos ir iekšā. Protams, informāciju par to iespējams atrast mācību grāmatās, bet mēs tomēr dzīvojam 21. gadsimtā, kad būtiskas ir modernās tehnoloģijas, iespēja redzēt daudz vairāk nekā attēlu. Tādēļ mēs izstādē “Dzīvās sistēmas” piedāvāsim daudz aizraujošāku piedzīvojumu dzīvo organismu iepazīšanā, ļaujot to visu darīt interaktīvi, pašiem darbojoties, caur spēlēm, atrakcijām un pašu pieredzi. Šāda dzīvo organismu iepazīšana būs interesanta un atmiņā paliekoša, tajā pašā laikā iedodot jēgpilnas zināšanas par dzīvību mums visapkārt,” stāsta izstādes organizatore Inga Kadeka.