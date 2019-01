Ekonomikas ministrija apkopo viedokļus par OIK likvidēšanu

EM ir lūgusi iesaistīto pušu viedokli par OIK atcelšanu no šā gada marta. Viedokli ir lūgts sniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem pašvaldībās, AS "Augstspriegumu tīkls" par ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas stabilitāti un cenu, kā arī Latvijas Atjaunojamās enerģijas federāciju par ietekmi uz atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā.

Tāpat viedokli lūgta sniegt AS "Latvenergo" par Saeimas lēmuma ietekmi uz "Latvenergo" koncernu, tostarp par AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" 2018.gadā radušos izmaksu segšanu, atceļot OIK, ar kuru kārtējā gadā tiek segtas iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros radušās izmaksas.

Vienlaikus EM lūgs Eiropas Komisijas (EK) viedokli par to, vai par atbalstu, kas elektrostacijām sniegts pirms 2007.gada 1.jūlija, būtu nepieciešams atsevišķs EK saskaņojums, ņemot vērā, ka informācija par to bija iekļauta EK 2017.gada 24.aprīļa lēmumā par valsts atbalstu, kā arī par to, vai būtu atgūstams tas atbalsts, kas izmaksāts elektrostacijām pirms minētā lēmuma spēkā stāšanās.