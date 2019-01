"Gorā" atklāta tēlnieka Aigara Bikšes izstāde

Izstādē “A. Bikšes cīņa ar tukšumu” autors dalās savās pārdomās par dažādiem personiskiem un sociāli politiskiem procesiem. Tā vērš uzmanību uz to, ka cilvēka darbības nozīmība ir kontekstatkarīgs lielums – to nosaka situācija un perspektīva. Cilvēks var būt ļoti lepns par sevi, pēc tam saprast, ka tas nav nekas, un viņu pārņem skumjas, ka ceļš uz piepildījumu ir sarežģītāks nekā iecerēts vai arī pavisam citādāks. Izstādē aplūkojami seši darbi, kas pārstāv pēdējo desmit gadu periodu tēlnieka daiļradē un stāsta par atšķirīgām tēmām. Rēzeknē skatāmi darbi “Lauvenes cīņa ar tukšumu”, “Meitene ar koka kāju”, “Vladimirs sēņo” un citi. Lielformāta darbi izstādei izvēlēti no mākslinieka privātās kolekcijas, domājot par Latgales vēstniecību "Gors" kā piemērotu telpu tieši lielā izmēra darbiem. Visos darbos vienojošā ir mākslinieka interese sarunāties par cilvēka dažādajiem stāvokļiem – par atšķirīgajiem tēliem, ko katrs pats varbūt uztver kā nastu sabiedrībai. Aigars Bikše par izstādes ideju saka: