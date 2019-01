Skaistumkonkursu karaliene Diāna Kubasova atteikusies no glutēna

❌𝔾𝕃𝕌𝕋𝔼ℕ 𝔽ℝ𝔼𝔼 ❌ ⠀ 🇱🇻 Neskatoties uz to, ka fotogrāfijā jautri pozēju ar virtuli, ar Jauno gadu man sākās bezglutēna izaicinājums. 🍩 Lai arī cik ļoti man kārojās notiesāt šo glazēto grēku no slavenā @voodoodoughnut apmeklējuma, man viņu nācās atdot draugiem, kuri “uzlādējās” ar cukuru pirms @universalorlando parka apmeklējuma! 🤩 ⠀ Glutēnu neēdu nevis tāpēc, ka man ir alerģija vai nepanesamība pret to (kaut gan kas to zin, nepanesamības’ mainās, tāpēc analīzes jāatkārto ik pāris gadus), bet gan tāpēc, ka vairāki ārsti man ir ieteikuši no tā izvairīties, lai uzlabotu vairogdziedzera un gremošanas sistēmas darbību. 🙃 ⠀ Sākumā tas bija ļoti grūti, jo pat nevarēju iedomāties, cik daudzos produktos klāt ir glutēns (bez pašsaprotamās maizes un makaroniem) - sojas mērce, saldējums, brokastu pārslas utt. 😱 Tāpēc vakar nolēmu pagatavot pati savu bezglutēna granolu - un sanāca labāk kā jebkura veikalā pirktā granola! 🍪 Varbūt tāpēc, ka tika gatavota ar mīlestību! ❤️ Recepte manā IGTV! 🎥 ⠀ Vai Tu ēd glutēnu? Vai esi kādreiz mēģinājusi bezglutēna diētu/dzīvesveidu vai vienkārši no tā izvairīties? 🥐🍩 ⠀ Even though I am happily posing with a doughnut in this picture, this year I’m testing out how being gluten-free changes my health and January is a gluten-free month for me. ❌ Even though I was really tempted to eat this glazed sin from the famous @voodoodoughnut, I had to give it to my my friends who were loading up on some sugar before visiting @universalorlando park! 🍩 ⠀ I don’t eat gluten not because I have allergy or intolerance (even though who knows, as food intolerance changes and you have to re do the tests every few years), but because several doctors have advised me to avoid it to improve functioning of thyroid and digestive system functioning. 🙂 ⠀ At first it was really difficult, because I could not even imagine how many products contain gluten (besides the logical bread and pasta) - soya souce, ice cream, breakfast cereal utt. Therefore yesterday I decided to prepare my own gluten free granola - and it came out better than any store bought granola! 🍪 Maybe because it was made with love! ❤️ Recipe in my IGTV! 🎥 ⠀ Have you ever tried being GF?

A post shared by 𝕄𝕚𝕤𝕤 𝕄𝕦𝕝𝕥𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕖 𝟚𝟘𝟙𝟠 (@dianakubasova) on Jan 28, 2019 at 8:05am PST