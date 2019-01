“Viņi smird un spļauj krēpas”

Teorētiski pīpētāju dzīve sūrāka kļuvusi jau vairākus gadus. Kopš 2013. gada ir aizliegts smēķēt bērnu klātbūtnē, to kvalificējot kā fizisku vardarbību pret bērnu. Kopš 2014. gada aizliegts smēķēt uz lodžijām un balkoniem, ja kādam no mājas iedzīvotājiem pret to ir pretenzijas, bet kūpināt daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās un gaiteņos nedrīkstēja jau pirms tam. Reiz Imants Parādnieks gribēja likumā iestrādāt aizliegumu smēķēt grūtniecēm. To atbalstīja gan Veselības ministrijas pārstāvji, gan Latvijas Ārstu biedrība, tomēr pretrunu un neloģismu dēļ noraidīja.