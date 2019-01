Sabiedrībā pazīstamas sievietes atklāj savus vannošanās rituālu noslēpumus

Ieklausies otrā kaut uz mirkli Saproti, sajūti, atbalsti. Mēs kopā varam divreiz vairāk, un patiesi Ļauj otram Tevi pasargāt, Ļauj uzklausīt, Atļauj mīlēt! Listen to one another Understand, feel and support Together we can do much more Allow yourself to be protected Allow yourself to listen Allow yourself to Love Paldies @jurmalalv par vienreizēju iespēju izrauties no ikdienas steigas un baudīt mieru, dabu, klusumu un skaistumu! Iesakām @kurshihoteljurmala Pārdomāta vieta atpūtai, klusa, mierpilna un atsaucīga! Ar Spa un debešķīgu mieru pēc tam! Paldies! . Foto: Toms Norde @tomsnorde 2018

A post shared by Ieva Florence (@ieva_florence) on Nov 20, 2018 at 12:06am PST