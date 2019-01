Transsibīrijas maģistrāle "autsaidera" acīm: septiņas dienas nemazgājoties un mēģinot pagulēt

Portāla TVNET žurnālistu ceļojumam pa Transsibīrijas maģistrāli no Maskavas līdz pat Vladivostokai pērnā gada oktobrī sekoja daudzi. Sarunas ar pasažieriem, kas tīras nejaušības dēļ kļuvuši par kupejas kaimiņiem, tēja glāzītē ar "podstakaņņiku", ko atceramies no bērnības, un viesošanās latviešu ciematos... Lai arī Transsibīrijas maģistrāle atrodas citā valstī, tur piedzīvotais atgādina kaut ko pazīstamu. Taču kā teju 10 000 kilometru garais ceļš pa Transsibīrijas dzelzceļu izskatās no neitrāla vērotāja skatupunkta? Britu fotogrāfs Pīters Denčs intervijā portālam TVNET stāsta par to, kā mainījās viņa priekšstati par Krieviju, kā viņš atrada neparastu kompanjonu-tulku un ko nākamreiz darīs citādi.