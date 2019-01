Latvijā pieaudzis interneta lietotāju skaits

Savukārt vidēji mēnesī Latvijā no visām platformām internetu pārlūkojis apmēram 1,421 miljons cilvēku, no kuriem vidēji 1,216 miljoni interneta pārlūkošanai izmantojuši datorus, bet 978 000 - mobilos telefonus. Vairāk nekā puse jeb 52% no visiem interneta lietotājiem Latvijā ir sievietes, bet 48% - vīrieši.

Kā noskaidrots pētījumā, internetā sasniedzamo iedzīvotāju skaits kopējā platformā gada laikā palielinājies par diviem procentpunktiem jeb no 79% līdz 81%. Tostarp iedzīvotāju sasniedzamība internetā no datoriem pieaugusi par vienu procentpunktu - janvārī lietotāju sasniedzamība no datoriem bija 66%, bet decembrī - 67%, bet būtisku sasniedzamības rādītāja pieaugumu uzrādījusi mobilo telefonu platforma, kas gada laikā palielinājusies par deviņiem procentpunktiem - no 51% līdz 60%.