FM uz laiku apturējusi Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecības projektu

A korpusa būvniecībai sākotnēji bija nepieciešams kopumā aptuveni 91 miljons eiro, tajā skaitā 64 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 22 miljoni eiro no valsts budžeta un 4,5 miljoni eiro no slimnīcas finanšu līdzekļiem. A korpusa otrās kārtas būvniecības izmaksas gan provizoriski pieaugušas par trešdaļu jeb 30,684 miljoniem eiro.