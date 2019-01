Ceturtā - no sirds. Toma Odela koncerts Rīgā

Kā zina teikt koncerta apmeklētāji, kuri Odela fanu rindās bija arī 2017. gadā (mūziķis 2013. un 2015. gadā mūziķis uzstājās "Positivus" festivālā, savukārt 2017. gadā koncertzālē "Palladium"), šī bija ļoti apmeklēta uzstāšanās. Fanu rindās pārsvarā atradās vientuļas daiļā dzimuma pārstāves un pārīši, tomēr pārsteidzoši bija tas, ka arī brangi kungi līdzi dziedāja Odela romantiskākajām balādēm, piemēram, "Grow Old with Me", "Magnetised" un, protams, "Another Love".