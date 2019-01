Kariņš: ZZS nav loģiska opozīcija

Lūgts vērtēt, vai ir iespējama iekšēji sašķeltās partijas "KPV LV" izkrišana no koalīcijas, Kariņš uzskata, ka tā nenotiks. "Tas, ka viņiem ir daži indivīdi, kas nepiekrīt frakcijas vairākuma viedoklim - tā ir viņu frakcijas iekšējā lieta. Es ceru, ka viņi atrisinās šo strīdus situāciju. Es pieļauju visādus variantus - pat to, ka tie deputāti, kas šobrīd no "KPV LV" valdību neatbalsta, varētu pārdomāt un to atbalstīt. Ar "KPV LV" ministriem koalīcijā šobrīd veidojas ļoti laba sadarbība."