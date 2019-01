Spiediens gan uz Londonu, gan Briseli: prese komentē "Brexit" nākotni

"The Times" atzīst, ka premjerministrei Terēzai Mejai izdevies apvienot sašķeltos torijus, pārliecinot deputātus atbalstīt viņas ieceri par sarunu atsākšanu ar Briseli par "Brexit" vienošanos.

Savā ievadrakstā "The Times" norāda, ka Brisele vēlas izvairīties no iespējamās Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās. Kā uzsver laikraksts, Briselei jāsaprot, ka vislielākās izredzes vienošanos noslēgt ir ar Meju un tāpēc tai nepieciešams piekāpties.