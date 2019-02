Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Daudz esmu domājusi, kas ir manījies sabiedrībā kopš man bija 15 gadi. No vienas puses mums it kā pietrūkst egoisma, reizēs, kad ieklausāmies kaut kādos absurdos viedokļos par sevi vai radām tos par citiem. No otras puses ar egoismu it kā viss ir kārtībā, it īpaši tajās reizēs, kad Tu domā par sevi prioritāri. Vakardien saņēmu zvanu no draudzenes, kura bija uzrīkojusi balli dēlam, saklājusi galdus, iepriekšējā dienā apzvanot un saņemot apstiprinājumu, ka tiešām lūgtie viesi ieradīsies, bet uz balles viesi vienkārši neieradās, jo ne jau kāds saslima vai kaut kas cits notika, bet pēkšņi radās kāds cits plāns. Vienam vienkārši ciemos ieradās slinkums, citam pēkšņi malka jāved! Viņa tiešām centās, cepa , šmorēja, bet viņi neatbrauca. Nauda miskastē! Darbs miskastē. Sēž un raud, jo sāp sirds par bērnu, kurš gaidīja dāvaniņas un sāp sirds par laiku, kas veltīts organizēšanai. Atceros manā bērnībā, ja aicināja un tu teici "jā", bija jāiet, jo visi zināja, ka cilvēks centās un tērēja naudu. Šodien "Ai, slikts garīgais, neiešu".Vai mūsu egoismam nav kaut kāda duāla daba? Vai arī tā ir kāda cita īpašība, kas iztrūkst? Esmu daudzas reizes rīkojusi @morethansize pasākumus, fotosesijas, ballītes, uz kurām sola ierasties 25 cilvēki, bet atnāk 5. Es to neuztveru tik sāpīgi, jo cilvēkus nepazīstu personīgi, bet es saprotu kā Lelde jūtas, jo aicinātie tak bija labu paziņu loks un tuvāk dzīvojošie draugi. Varbūt tomēr ir kāds cits vārds šādai rīcībai. Bet varbūt tā ir jaunā mode. Apsolīt un neatnākt. Tāds jaunais hype??? Vai varbūt tomēr tas ir jautājums par cieņu? To apsolīšanas, bet neierašanās hype esmu novērojusi arī zīmolu prezentāciju pasākumos!Bilde no @komunikacijasagentura rīkotā pasākuma aizvadītā gada nogalē. Jūsu domas?#pārdomas #mtssarunas #podcasttēma #meklējuizskaidrojumu #jaunaisstils #blogger #bloggerlife #prezentācija #foodporn #tablesetting

