Pagātne kā tilts uz nākotni: noklusētās hronikas

Mani nedaudz biedē latviešu filmas, it īpaši par vēsturi, kuras skatoties pārņem tāda kā kauna sajūta, kad nezini kā reaģēt - smieties, nolaist acis vai neirotiski šūpot kāju. Kaitina ne jau atkāpes no vēsturiskajiem faktiem vai dīvainības sižetā, bet gaumes trūkums un banalitāšu koncentrāts. Tāpēc “Baltu ciltis” sāku skatīties ar bažām. Jau pirmās minūtes patīkami pārsteidza - filma ir gaumīga, aizraujoša un gudra. Kinolentē skatītājs sastop 11 baltu un somugru ciltis, katru uz septiņām minūtēm. Tieši tik -11 reizes apturēju filmu, lai iegrieztos “google” virtuvē remdēt izsalkumu pēc informācijas par kārtējo seno cilti. Filmas beigās Baltijas reģiona karte bija izraibināta, atzīmējot vietas, kuras vērts apceļot.

Vēl filma ir savdabīga ar to, ka astoņus gadsimtus senos notikumus ekrānā iedzīvinājuši trīs brāļi - režisori Raitis Ābele un Lauris Ābele un operators Mārcis Ābele. Ar viņiem sarunājos par to, kas mūsos atlicis no “pēdējiem pagāniem”, kāpēc mūsu senči nebaidījās no nāves, bet mūsdienu cilvēkam vajadzīgi senie rituāli.