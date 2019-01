Adriana Miglāne publicē foto bez grima un atklāj skaudru patiesību par savu dzīvi

Es daudz domāju par visu , kas notiek mūsdienās un kas tagad ir “trendā” Varbūt kāds šo garo penteri lasīs, kāds nē, bet es gribu būt atklāta pati pret sevi un jums! Jā, bildē man nav makeup un to noteikti jau pamanījāt, bet ziniet kāpēc es šo bildi publicēju? Jo es tāda esmu ikdienā! Es esmu pilnīgi vienkārša meitene , kas nāk no ļoti vienkāršas ģimenes. Daudzi varbūt domā “kāpēc Tu vispār to stāsti?” Es stāstu to tāpēc , ka es gribu , lai jūs mani iepazīstat pa ĪSTAM, nevis caur instagrama bildēm. Protams, man patīk pucēties , man patīk labi izskatīties , kā jau katrai meitenei, bet ziniet tagad modē ir būt “Bārbijai” , kur pazūd viss patiesais? Arī es noteikti liekos jums vienmēr tik laimīga , priecīga , man ir ideāla dzīve un tā tālāk - TĀ NAV. Es esmu gājusi tik daudz kam cauri , es esmu izaugusi no nekā. Man mazās klasītēs nebija stilīgas drēbes vai pilna kabata ar kabatsnaudu, mani arī apcēla. Raudāju , skrēju uz mājām , mammai teicu , ka neiešu uz skolu. Uhh, kas vēl tik nav piedzīvots, kopš pazaudējām tēti. BET.... Es katru vakaru lūdzos Dievam, kaut beidzot paliktu labāk. Man palika labak, jo es sapratu vienu ļoti svarīgu lietu. Viņa dāvana man - mūzika. Es maza sēdēju un sapņoju par X-faktoru ( tas piepildījās ) sapņoju par daudzām lietām un mani sapņi, manas lūgšanas ir uzklausītas! Es nekad nebūtu tāds cilvēks , ja man nebūtu tik grūti gājis. Es zinu, ka katram no jums ir savs stāsts , savas bailes, savas sāpes utt. Tikai cilvēki par to baidās runāt , jo ko gan par mani padomās? Es šoreiz nedomāju par to , ko jūs par mani padomāsiet , es domāju par to , ko sen jau gribēju izdarīt. Es esmu tik ļoti sapratusi , ka Dievs Tev dod to , kad Tev tas ir vajadzīgs , nevis tad kad Tu to gribi! Bet viena lieta , ko es jums gribu pateikt no sirds- PALDIES. Es cenšos. Es mēģinu. Es krāju pieredzi. Paldies, ka jūs man esat , paldies , ka atbalstat , paldies! Ja es varētu , es piepildītu katra cilvēka vēlēšanas , izdzēstu visas sāpes. (Lai gan arī sāpes padara mūs stiprākus) PALDIES! Arī par to , ka izlasīji šo! Un skaistam noslēgumam - matiņi man sapucēti @lesalonriga ❤️

