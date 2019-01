Pērn teju četrkāršojies muitas jomā ierosināto kriminālprocesu skaits

Gandrīz četrkāršo pieaugumu Podiņš skaidroja ar to, ka pērn tika konstatēta ievērojamā narkotisko vielu sūtījumu pa pastu problēma. Podiņš norādīja, ka 82% šo narkotiku sūtījumu pienāk no Nīderlandes, tāpat narkotikas tiek sūtītas arī no Vācijas un Apvienotās Karalistes.