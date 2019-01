Kurš erotikas festivāla apmeklētāja tips esi tu?

Vairāk nekā 20 gadus organizējot Baltijā vērienīgāko erotikas festivālu, ko apmeklē daudzi tūkstoši cilvēku gan no Latvijas, gan no kaimiņvalstīm, festivālā “Erots” esam novērojuši biežāk sastopamos apmeklētāju tipus. Kurš no pieciem tipiem esi tu?