Latvijas riteņbraucēji apņēmības pilni gūt augstus rezultātus jaunajā sezonā

Pirmo pilnvērtīgo sezonu pro kontinentālās komandas sastāvā aizvadīs dobelnieks Emīls Liepiņš, kurš šogad aizstāv Beļģijas vienības "Wallonie - Bruxelles" godu. Arī Emīls pērn triumfēja vienā no Beļģijas kausa posmiem. Papildus tam mūsu sprinteris guva vēl četras starptautiskās uzvaras un triumfēja Baltijas daudzdienu velobrauciena kopvērtējumā. Valonijas - Briseles komandā Emīls būs viens no līderiem, tomēr tas no jauna būs jāpierāda katrās sacensībās. Pirmais starts februāra vidū Emīlam gaidāms tālajā Omānā.