“TTT Rīga" cieš zaudējumu Francijas klubam "Flammes Carolo"

Uzvaras gadījumā rīdzinieces tikpat kā būtu nodrošinājušas vietu Eirolīgas ceturtdaļfinālā, bet tagad par to būs jāpacīnās kādā no trim atlikušajām spēlēm.

Otrdien jau viena spēle šajā grupā tika aizvadīta, kurā Turcijas vienība Antakjas "Hatay" izbraukumā ar 80:76 uzvarēja Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas. Savukārt trešdien Krievijas grands Kurskas "Dinamo" viesos ar rezultātu 75:71 (15:18, 18:10, 16:28, 26:15) pārspēja Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce". Ceturtdien Ungārijas komanda Šopronas "Uniqa" spēkosies ar Spānijas čempioni Salamankas "Perfumerias Avenida".

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.