Godalgota ziņu aģentūra tendenciozā stilā vaino Austrumeiropas valstis holokausta vēstures sagrozīšanā

Kā vienu no pierādījumiem šādam apgalvojumam ziņu autors min to, ka Lietuva bijusi "viens no vadošajiem spēkiem" totalitārisma upuru kopīgas piemiņas dienas izveidei, norādot, ka tā padara neskaidru atšķirību starp noziegumiem, ko pastrādājuši nacisti un komunisti, kas pret nacismu cīnījušies.