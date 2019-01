Samanta Tīna atbild uz negatīvem komentāriem internetā. Vai viņa tiešām ir samīlējusies sevī?

Raidījuma vadītāji atraduši, ka kāds indivīds rakstījis: “Samanta nu ļoti ir sevī samīlējusies. Un ticiet vai ne, bet mājas dzīve viņai sastāv tikai no stāvēšanas pie spoguļa visādos rakursos.” Uz to viņa atbildēja šādi: “Ir visai interesanti tas, ka rodas tāds iespaids. Ja godīgi, es ikdienā kosmētiku nelietoju vispār. Tikai tik, cik uz skatuves es to lietoju, un uz skatuves es to lietoju daudz. Nu... kas ir, tas ir. Kā ir, tā jādzīvo. Šādi tādi likumi jāpieņem ir. Bet jā. Spoguļi... varbūt trenažieru zālē sevi vēroju, cilājot un izdarot kaut kādus vingrinājumus.”