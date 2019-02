"Kaut kāds mēsls..." rādot mums savus vēl nepabeigtos eļļas krāsu darbus, rudens un ziemas ainavas, inteliģenti, vienlaikus ar smalku ironiju kritiska pret savu veikumu ir izcilā Latvijas gleznotāja Biruta Delle (1944). Atsevišķas viņas dabas ainavas top pat pusgadu. "Dabu ir ļoti sarežģīti gleznot," viņa atzīst. Gleznotāja, kuru liktenis nav saudzējis - viņas pirmais vīrs Huberts Delle izdarīja pašnāvību, otro - Pēteri Kamparu nogalināja pašas dēls Roberts, gleznotāja, kura Latvijas mākslā allaž bijusi savrupniece, sava ceļa gājēja, vienā no retajām reizēm bija gatava tikties ar kādu no mediju vides. Kopā ar fotogrāfu devāmies uz nelielo mākslinieces mitekli Āgenskalnā, kur Delle dzīvo kopā ar dēlu un kaķi.

Viņa uzskata: lai patiešām saskatītu dabas skaistumu, nianses, nav speciāli kaut kur jālido uz augstiem kalniem. “Es apguvu meditāciju, kad to darīja slepus. Tas ir bezgalīgs ceļš, un, attīstot šo brīnišķīgo lietu, var redzēt visu, kas notiek mākslās, var apskatīt visu, daudz ko uzzināt - bez lidmašīnas. Man patīk teiciens: “Es vairs neesmu pasaulē, pasaule ir manī.” Es zinu, kas notiek, kā izskatās dzīve citur,” viņa filozofē. “Vispār māksla ir ticības lieta. Ja cilvēks netic, ka viņš varēs to un to uztaisīt, tad tā ir ticības lieta. Īstenībā mēs varam visu. Mana ticība bija palikt pie dabas. Jā, esmu taisījusi arī visādas ķēmīgas bildes, kas ir tāda kā atpūta, bet galvenais ir daba.”

Sarunas vidū Delle lūdz atļauju uzsmēķēt un pat piedāvā kafiju. Acīmredzot esam ieguvuši šīs noslēgtās, savrupās mākslinieces uzticību, un sarunas no mākslas pakāpeniski novirzās uz personisko. Taujāta par situāciju valstī, viņa nosaka, ka visiem procesiem rūpīgi seko līdzi, gājusi arī balsot Saeimas vēlēšanās. "Latvija gaida," viņa nosaka. "Gaida kaut kādu laimes brīdi, bet laime katram no mums ir īpatnēja, īpaša. Katram cilvēkam mūžā ir tikai viena vai divas reizes, kad viņš ir laimīgs, bet to pašu vienu reizi cilvēks to neapzinās. Pirmo reizi, kad iemīlas, un otro, kad arī to neapzinās, bet domā par kreņķiem, dārziņu un tml., - kad piedzimst bērns. Ļoti daudzi šo īsto iemīlēšanās brīdi palaiž garām un apprec citu. Un domā – kas tur slikts? Sadzīvot jau varēs. Bet sadzīvot bez mīlestības...