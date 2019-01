Latvijas futbola jauniešu izlases vadīs čehu speciālists Dovalils

"Es Latvijas jauniešu izlašu izpildījumā vēlos redzēt aktīvu spēli ar augstu presingu, taču šāda stila piekopšana ir atkarīga no mūsu spēlētāju kvalitātēm. Tāpēc viens no maniem tuvākajiem uzdevumiem būs iepazīt spēlētājus un viņu spējas," pauž treneris. "Mūsdienu futbolā jauniešu izlasēs futbolistam jābūt apveltītam ar labām ātruma īpašībām, disciplīnu, spēku, jāmīl futbols kā spēle, vienlaikus jābūt stipram gan individuāli, gan arī daļai no kolektīva. Esmu pārliecināts, ka ar šādām īpašībām varēsim sasniegt vēlamo rezultātu laukumā!"